В Брестской крепости планируются ремонт и реконструкция 12 объектов

Об этом сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам сообщил директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк. Он отметил, что реализация нового проекта продолжит работу по сохранению объектов историко-культурного наследия Беларуси и России:

– По данному проекту Союзного государства необходимо обновить монумент «Жажда», главный вход в мемориальный комплекс «Звезда», реставрировать помещения Южной казармы и у Северных ворот, наружного вала Восточного форта, порохового погреба и другие. Также предполагается создать мемориальную зону «Скорбь» в руинах 44-го стрелкового полка – тематическую скульптурную композицию в образе женщины, которая не дождалась своих близких с войны. Финансирование работ оценивается в сумму 500 млн российских рублей.

Депутаты Парламентского собрания обсудили деятельность по подготовке нового проекта и рекомендовали Министерствам культуры России и Беларуси согласовать с экономическими и финансовыми ведомствами двух стран бюджетные заявки на финансирование ремонтных работ. Ожидается, что реализация проекта начнет осуществляться с 2023 года.

Предыдущая масштабная реконструкция в Брестской крепости проводилась в 2018–2020 годах. Тогда по проекту Союзного государства было выполнено 16 мероприятий по капитальному ремонту, реставрации и музеефикации сооружений.