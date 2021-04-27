Город над Бугом присоединится к международной просветительско-патриотической акции 29 апреля.
Фото носит иллюстративный характер
Проект «Диктант Победы» пройдет в третий раз. В рамках акции предстоит ответить на вопросы, которые подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Участники диктанта выполнят 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике.
Местом проведения «Диктанта Победы» в Беларуси мемориальный комплекс «Брестская крепость» выбран неслучайно. Часть вопросов будет касаться трагических событий начала и первого года Великой Отечественной войны, первых поражений и побед, а также великих полководцев, чьи юбилеи отмечают в этом году. Например, исполняется 125 лет со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, которые принимали непосредственное участие в освободительной операции «Багратион».
Планируется, что в написании диктанта примут участие до 50 представителей белорусских общественных объединений, учащейся молодежи, граждане Республики Беларусь.
Соорганизатором акции выступает Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь, информационное содействие мероприятию оказывает Постоянный комитет Союзного государства.
В прошлом году общее количество площадок «Диктанта Победы» превысило 11 тысяч, в проекте участвовали 76 стран.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
644
В Брестской крепости напишут «Диктант Победы»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter