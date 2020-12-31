В мемориальном комплексе «Брестская крепость – герой» на площади Церемониалов состоялась торжественная церемония награждения сотрудников органов внутренних дел Брестского и Гродненского гарнизонов.
Заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Сергей Хоменко вручил 45 государственных наград, поблагодарив сотрудников внутренних дел за добросовестную службу.
– Данные награды – это высокая оценка вашего нелегкого труда, вашей профессиональной принадлежности. Благодаря вам удалось остановить то зло, которое надвигалось на нашу Родину. Благодаря вам мы сегодня стоим под мирным небом на святой земле Брестской крепости. Спасибо за вашу службу, – отметил заместитель министра Сергей Хоменко.
Также участники торжественного мероприятия возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников крепости минутой молчания.
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В Брестской крепости наградили сотрудников милиции
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