Новобранцы Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф. Э. Дзержинского в субботу, 12 июня, примут присягу в Брестской крепости. Такая информация размещена на сайте Брестской погрангруппы.
Церемония состоится у памятника "Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим". Слова присяги на верность Родине произнесут более 150 парней, призванных в погрангруппу из Минского и Брестского регионов.
– Слова присяги новобранцы традиционно произносят в Брестской крепости – символе мужества, героизма и доблести воинов былых поколений. С момента принятия присяги вся служба военнослужащего и каждый его поступок будут сравниваться с ценой торжественной клятвы, – отметили в погрангруппе.
После присяги новоиспеченные пограничники отправятся в первое в их военной жизни увольнение.
В течение полутора месяцев в учебном пункте юноши пройдут курс молодого бойца: ознакомятся с основами начальной военной подготовки, получат знания и навыки для службы на государственной границе. После окончания учебы парней направят для прохождения срочной службы в подразделения Брестской пограничной группы.
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В Брестской крепости более 150 пограничников-новобранцев примут присягу
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