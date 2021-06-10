В Брестской крепости более 150 пограничников-новобранцев примут присягу

Церемония состоится у памятника "Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим". Слова присяги на верность Родине произнесут более 150 парней, призванных в погрангруппу из Минского и Брестского регионов.отметили в погрангруппе.После присяги новоиспеченные пограничники отправятся в первое в их военной жизни увольнение.В течение полутора месяцев в учебном пункте юноши пройдут курс молодого бойца: ознакомятся с основами начальной военной подготовки, получат знания и навыки для службы на государственной границе. После окончания учебы парней направят для прохождения срочной службы в подразделения Брестской пограничной группы.