В Брестском районе перезахоронили семью и неизвестного красноармейца, могилу которых нашли с помощью публикации в «СБ» Беларусь сегодня»

Сегодня в агрогородке Чернавчицы Брестского района с воинскими почестями перезахоронили в братскую могилу останки семьи Хилькевичей и неизвестного красноармейца, расстрелянных в 1942 году. Найти забытую могилу удалось с помощью публикации в «СБ. Беларусь сегодня».

О забытой могиле в деревне Бульково под Брестом в редакцию газеты в минувшем году написал читатель. Захар Иванович Скуловец просил обратить внимание на захоронение, зарастающее одичавшей сиренью. На обелиске значилось: «Здесь покоится прах Хилькевичей. Степана, Федосии, Ефимии, Татьяны, Евдокии, Николая. Погибших от немецких захватчиков в 1942 г. От дочери Поли».



После статьи в «СБ. Беларусь сегодня» («Тайны забытого памятника», 31 марта 2020 г.) в Брестский райисполком обратилась брестчанка Татьяна Власова, имеющая отношение к роду Хилькевичей. Татьяна Николаевна рассказала, что первой гитлеровцы расстреляли Евдокию – внучку Хилькевичей, на следующий день – всю семью. А также красноармейца, имя которого неизвестно («Память не умирает», 29 сентября 2021 г.).

Получив от собственницы участка, а она проживает в Москве, разрешение на проведение поисковых работ, Брестский райисполком отправил заявку в 52-й отдельный специализированный поисковый батальон. Минувшим летом в Бульково работали военнослужащие с участием сотрудников Следственного комитета, прокуратуры и Госкомитета судебных экспертиз.

– В Брестском районе похоронены более 9,8 тысячи человек, погибших в годы Великой Отечественной: воины, мирные жители, имена 7,6 тысячи из них неизвестны, – на траурной церемонии выступил председатель Брестского района Владимир Сенчук. – Спасибо тем, кто занимается поисковыми работами, кто возвращает забытые имена. Спасибо газете «СБ. Беларусь сегодня», которая своими публикациями помогла узнать о трагедии семьи из деревни Бульково.

Отдать дань памяти родственникам пришли и наследники Хилькевичей. В их числе – Надежда Антонюк, внучка той самой Поли, которая поставила памятник на могиле родителей:

– Были убиты мои родные прабабушка и прадедушка, их дети и двое внуков. На тот момент три дочери были замужем, они жили в других деревнях. В их числе – бабушка Поля. Мы знали эту историю и молились за безвинно убиенных. Но участок, где находилась могила, принадлежит другой родственнице. Разрешение на эксгумацию и перезахоронение удалось получить только после публикации в «СБ. Беларусь сегодня» и содействия со стороны райисполкома. Спасибо всем за небезразличие и помощь.