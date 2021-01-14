В Брестском районе одно ДТП спровоцировало еще четыре аварии

Инцидент произошел около 20:00 13 января на 3-м км дороги Р16 Тюхиничи – Высокое – граница Польши. По предварительным данным, 30-летний водитель, управляя автомобилем BMW, на небезопасной скорости движения и при плохих погодных условиях угодил в кювет и перевернулся.Мимо проезжал автомобиль Renault, за рулем которого находился 64-летний мужчина. Он остановил свой транспорт на обочине, чтобы помочь пострадавшему в аварии. Однако в легковушку врезался ехавший следом водитель Fiat, а в него – Opel. Последний автомобиль отбросило на обочину, где была припаркована Lada, водитель которой также остановился для помощи участникам ДТП.Никто из водителей не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.Проводится проверка.Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома