В Брестском районе на даче у браконьера нашли оружие, гильзы и патроны

В Брестском районе браконьеры подстрелили бобров, но от наказания уйти не удалось. Их заметили рыбаки и сообщили в милицию и инспекцию по охране окружающей среды. Браконьеры попытались скрыться. Для их поиска подключили кинолога и собаку. Одного нарушителя, который и подстрелил бобров, задержали в километре от места преступления. Он прятался в кустах. Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:
– На месте происшествия, недалеко от реки Лесная, было обнаружено и изъято охотничье двуствольное ружье. Милиция провела обыск на даче стрелка, где обнаружили два предмета, схожих с обрезами охотничьих гладкоствольных ружей, два охотничьих ружья, порядка 45 гильз, стволы к охотничьему ружью, иные составные части оружия, а также более 40 патронов. Изъятые объекты были направлены в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения баллистических исследований. Согласно выводам эксперта изъятое на месте происшествия двуствольное охотничье ружье «Олень» 32-го калибра изготовлено заводским способом и является комбинированным огнестрельным оружием. Ружье исправно и пригодно для стрельбы. Исследуемые экспертами объекты, изъятые оперативниками в ходе обыска, являются обрезами и изготовлены из гладкоствольных охотничьих двуствольных ружей ТОЗ БМ 16-го калибра, а изъятые ружья ИЖ-18Е и ИЖ-57 изготовлены заводским способом и являются гладкоствольным огнестрельным оружием. Они исправны и пригодны для стрельбы. Исследуемые патроны 12-го и 32-го калибров пригодны для стрельбы и относятся к боеприпасам гладкоствольного огнестрельного оружия. Они снаряжены самодельным способом с использованием элементов заводского производства и самодельного изготовления.
Задержанный стрелок признался в незаконной добыче бобров и рассказал о своем помощнике, который управлял лодкой. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.
Фото: управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области
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В Брестском районе на даче у браконьера нашли оружие, гильзы и патроны
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