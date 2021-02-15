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  2. В Брестском районе изъяли 200 литров контрафактного алкоголя

В Брестском районе изъяли 200 литров контрафактного алкоголя

В поле зрения оперативников попал житель Брестского района, который незаконно продавал спиртное. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:


– Гражданин «работал» по предзаказу, клиенты самостоятельно забирали покупки из его дома. Реализуемый товар не был маркирован акцизными марками Республики Беларусь. Во время санкционированного осмотра частного домовладения лицензионных документов на оборот алкоголя владелец предоставить не смог. В итоге у нелегального предпринимателя оперативники обнаружили и изъяли 200 литров крепкого алкоголя различных торговых марок: 60 картонных упаковок водки емкостью 3 литра каждая, 4 бутылки водки емкостью 1 литр, 13 бутылок водки емкостью 0,7 литров, 2 бутылки коньяка емкостью 0,5 литров. Общая стоимость товара составила 3900 рублей.

В отношении мужчины составлен административный протокол за хранение и продажу заведомо фальсифицированных алкогольных напитков. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 100 до 200 базовых величин.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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