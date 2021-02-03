В Бресте зафиксированы три случая телефонных звонков на мессенджер от «черных коллекторов». Мошенники-вымогатели представляются коллекторами, после чего сообщают людям о якобы существующих у них задолженностях. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Цель преступников – убедить вас в том, что вы – должник банка, фирмы по микрозаймам, либо вам или вашим родственникам нужно срочно выкупить имущество, находящееся в ломбарде. Причем звонившие не грубят, не угрожают, а вежливо просят во избежание их визита выплатить долг – перевести всю сумму или ее часть на озвученный ими расчетный счет. Подобные звонки не остаются без внимания сотрудников органов внутренних дел. Правоохранители проводят работу по установлению личностей, занимающихся подобной незаконной деятельностью.
В УВД Брестского облисполкома также рассказали алгоритм действий в случае общения с коллектором:
– сохраняйте спокойствие;
– разузнайте побольше информации о личности «коллектора»: ФИО, место работы, адрес, должность, номер телефона;
– скажите «коллектору», что перезвоните и положите трубку.
Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию:
– не перечисляйте деньги незнакомым людям «по звонку»;
– не оплачивайте непроверенные услуги;
– если же на Вас оказывается психологическое давление, например: через несколько минут Вы понесете финансовые потери, или: если Вы не сообщите требуемую информацию, либо не совершите перевод, то у Вас могут возникнуть какие-либо проблемы – не волнуйтесь, это обычные уловки преступников, главная цель которых ввести Вас в состояние неуверенности и страха.
Фото: pixabay.com
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В Бресте зафиксированы первые случаи телефонных звонков от «черных коллекторов»
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