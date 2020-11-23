В Бресте в милицию стали поступать заявления о кражах из необорудованных охранной сигнализацией объектов. Так, в центре города было совершено семь схожих краж. Вор действовал ночью, и его интересовали исключительно деньги. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– В один из дней около двух часов ночи сотрудники Ленинского РОВД на Привокзальной площади обратили внимание на мужчину, который ходил вокруг здания и что-то высматривал. По приметам он совпадал с разыскиваемым лицом. Гражданина задержали. При себе у него обнаружили набор для взлома. Установлено, что перед каждой новой кражей 31-летний безработный брестчанин переодевался в лесу. Свою одежду он складывал в рюкзак и оставлял там же, а в «рабочей» шел «на дело». В один из ночных визитов в торговый павильон мужчина прихватил с собой ящик для пожертвований, в котором находилось около 630 рублей.
Ранее брестчанин судим не был.
Гражданин сознался в содеянном. Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта.
Фото: БЕЛТА
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В Бресте задержали серийного вора
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