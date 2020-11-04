Сотрудниками отдела внутренних дел администрации Московского района Бреста совместно с отделом Департамента охраны задержан вандал, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повредил фонтан и похитил две его медные конструкции.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– 38-летний брестчанин в ночь на 30 октября повредил композицию фонтана. Его задержали благодаря неравнодушному жителю города, который увидел происходящее и сообщил в милицию. В настоящий момент в отношении гражданина проводится проверка и рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел. Мужчина также обязан возместить ущерб, причиненный в результате противоправной деятельности.
Кстати, реконструкция фонтана на Московской длилась около года. Скульптурная композиция выполнена из цветного металла.
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В Бресте задержали вандала, который повредил фонтан на улице Московской
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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