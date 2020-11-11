В Бресте задержали серийных воров

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Подозреваемые были задержаны 5 ноября на ж/д вокзале Бреста при попытке сдать в пункт обмена валюты похищенные деньги.Установили: фигуранты вынесли из дома жительницы Бреста 7 тысяч долларов, 1,4 тысячи евро, 100 тысяч российских рублей и золотое кольцо.От их действий ранее пострадала и другая жительница облцентра – женщина недосчиталась 1,7 тысячи условных единиц. В обоих случаях заявительницы, уходя из дома, не включили охранную сигнализацию, что и сыграло на руку злоумышленникам.Предполагается, что подельники начали «работать» с сентября, когда в милицию стали поступать первые заявления о хищениях из частных домов в различных микрорайонах Бреста и в прилегающей деревне Митьки. Злоумышленники проникали в жилища по вечерам, воровали драгоценности и деньги. Действовали грамотно: потерпевшие не сразу замечали пропажу.Следователи дали правовую оценку действиям криминального дуэта и возбудили уголовные дела за кражи, в том числе совершенные в крупном размере. В отношении подследственных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Известно, что в августе старший из фигурантов вернулся из мест лишения свободы. Ранее он являлся участником преступной группы «Черненские», которая в конце 1990-х и начале 2000-х занималась хищениями из коттеджей. Сейчас правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к другим фактам преступной деятельности.