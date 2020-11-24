В Бресте сотрудники милиции задержали парикмахера, который торговал наркотиками. 30-летний гражданин Украины несколько лет жил в областном центре и работал в одной из мужских парикмахерских. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Во время задержания в одежде у фигуранта оперативники обнаружили около 9 граммов мефедрона и 80 граммов марихуаны. Помимо легального дохода у мужчины появился «дополнительный» заработок – незаконный оборот наркотиков. Мужчина закупал их в Минске и перепродавал в Бресте. В ходе обыска на его съемной квартире сотрудники милиции обнаружили и изъяли около 25 граммов галлюциногенных грибов, 5 «марок» LCD и около 100 граммов мефедрона. Гражданин сознался в содеянном. Следователями дана правовая оценка действиям мужчины.
Наталья Сахарчук дополнила, что за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов мужчине грозит уголовная ответственность до восьми лет лишения свободы.
Фото: pixabay.com
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В Бресте задержали мужского парикмахера, который торговал наркотиками
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