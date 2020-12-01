В Бресте за сутки от лжесотрудников банка пострадали 15 человек

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УВД Брестского облисполкома еще раз обращается к гражданам: следует помнить о том, что сотрудники банка не звонят, не рассылают писем, СМС-сообщений, электронных сообщений с просьбой подтвердить реквизиты карточки, ПИН-код либо иную личную информацию.Если вы получили по телефону либо e-mail сообщение о необходимости предоставления реквизитов карточки, ввода их на каком-либо сайте либо совершения какой-либо операции в банкомате – ни в коем случае не доверяйте такой информации.Если в сообщении содержится информация о том, что ваша карточка была заблокирована, уточните факт ее блокировки в круглосуточной службе сервиса клиентов.