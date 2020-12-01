В один из дней ноября с банковских счетов брестчан исчезли деньги. Общая сумма – около 23 тысяч рублей. Потерпевшими оказались 15 человек. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
Фото носит иллюстративный характер
– В Ленинский РОВД Бреста обратилась 58-летняя брестчанка с заявлением. Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, назвавшийся представителем банка. Во время беседы женщина сообщила реквизиты своей банковской карточки. Этот звонок обошелся потерпевшей в 4576 рублей. В этот же день в Московский РОВД Бреста обратилась 55-летняя брестчанка. Она рассказала милиционерам, что после звонка из банка с ее карт-счета пропало более 3000 рублей. Больше всех досталось 26-летней жительнице областного центра. Девушку так убедили уговоры лжебанкира, что горожанка рассказала о наличии пластиковой карты другого банка. Злоумышленник не растерялся и «переключил» звонок на нужный банк. В итоге за 10 минут с двух карточек брестчанки было списано 6179 рублей и 1700 долларов. Сотрудники управления по противодействию киберпреступлениям устанавливают личности злоумышленников.
По всем вышеперечисленным фактам возбуждены уголовные дела за хищения путем использования компьютерной техники.
УВД Брестского облисполкома еще раз обращается к гражданам: следует помнить о том, что сотрудники банка не звонят, не рассылают писем, СМС-сообщений, электронных сообщений с просьбой подтвердить реквизиты карточки, ПИН-код либо иную личную информацию.
Если вы получили по телефону либо e-mail сообщение о необходимости предоставления реквизитов карточки, ввода их на каком-либо сайте либо совершения какой-либо операции в банкомате – ни в коем случае не доверяйте такой информации.
Если в сообщении содержится информация о том, что ваша карточка была заблокирована, уточните факт ее блокировки в круглосуточной службе сервиса клиентов.
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В Бресте за сутки от лжесотрудников банка пострадали 15 человек
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ