В Бресте яркими встречами и премьерными показами отметили 50-летие белорусской анимации

Владимир Карачевский и Елена Турова рассказали, что в нынешнем году белорусская анимация отмечает свое 50-летие. В рамках мероприятий, приуроченных к юбилею, в кинотеатрах областного центра решили провести премьерные показы первого полнометражного отечественного анимационного фильма "Звезды седьмого неба". Правда, до начала трансляции известные гости пообщались с брестской публикой. Мальчишки и девчонки задали столько вопросов, что сразу стало понятно: к анимации они неравнодушны., – поделиласьВладимир Карачевский дополнил, что Елена Турова занимается не только анимационным кино, но и снимает детские художественные фильмы:Участники встреч вспомнили, с чего начиналась белорусская анимация. Полвека назад увидела свет первая отечественная мультипликационная лента "Незнайка-поэт". Сегодня на счету у наших мультипликаторов более 250 фильмов, снятых в разных техниках."Звезды седьмого неба" – фильм-притча, в фантазийно-музыкальной форме повествующий о силе мечты, о том, как важно не сдаваться, стремясь к благородной цели, о борьбе с соблазнами, встающими на пути к ее достижению. Сюжет сказки прост: шесть монстров закрывают все звезды, именуя звездами себя. Люди перестают смотреть на него и мечтать, отчего со временем становятся злыми и жестокими. Спасти планету могут только мечтатели. Так собирается команда из мальчика Саши, кота Мурмота и девочки Эли, которым предстоит путешествие, чтобы справиться со всеми коварными существами.В основе фильма – одноименная книга Геннадия Давыдько. Режиссером выступила Елена Турова, художником-постановщиком – Светлана Ковалевская. Главные роли исполнили известные белорусские артисты и телеведущие. Судя по горящим глазам зрителей, "Звезды седьмого неба" им очень понравились. Премьера в Бресте прошла на ура.