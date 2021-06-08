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  2. В Бресте яркими встречами и премьерными показами отметили 50-летие белорусской анимации

В Бресте яркими встречами и премьерными показами отметили 50-летие белорусской анимации

В городе над Бугом сегодня состоялись две творческие встречи с генеральным директором киностудии "Беларусьфильм" Владимиром Карачевским и режиссером-постановщиком Еленой Туровой. Они прошли в кинотеатрах "Беларусь" и "Мир", вызвав живой интерес у публики, абсолютное большинство которой составляла ребятня. 


Владимир Карачевский и Елена Турова рассказали, что в нынешнем году белорусская анимация отмечает свое 50-летие. В рамках мероприятий, приуроченных к юбилею, в кинотеатрах областного центра решили провести премьерные показы первого полнометражного отечественного анимационного фильма "Звезды седьмого неба". Правда, до начала трансляции известные гости пообщались с брестской публикой. Мальчишки и девчонки задали столько вопросов, что сразу стало понятно: к анимации они неравнодушны. 

– Я сняла свой первый анимационный фильм в далеком 1990 году, – поделилась режиссер, сценарист, поэтесса и преподаватель Елена Турова– Он назывался "Иллюзион".  Аниматоры – самая дорогая специальность на нашей киностудии. Они придумывают движения своих героев, рисуют их и в специальных технических комментариях поясняют, как должны сниматься эти картинки, чтобы получалась нужная динамика. Это очень сложная работа, очень редкая профессия. 


Владимир Карачевский дополнил, что Елена Турова занимается не только анимационным кино, но и снимает детские художественные фильмы: 

– Вы можете в интернете посмотреть, например, "Рыжик в Зазеркалье", "КиндерВилейское привидение". У нас в стране единственный такой режиссер. 

Участники встреч вспомнили, с чего начиналась белорусская анимация. Полвека назад увидела свет первая отечественная мультипликационная лента "Незнайка-поэт". Сегодня на счету у наших мультипликаторов более 250 фильмов, снятых в разных техниках. 


"Звезды седьмого неба" – фильм-притча, в фантазийно-музыкальной форме повествующий о силе мечты, о том, как важно не сдаваться, стремясь к благородной цели, о борьбе с соблазнами, встающими на пути к ее достижению. Сюжет сказки прост: шесть монстров закрывают все звезды, именуя звездами себя. Люди перестают смотреть на него и мечтать, отчего со временем становятся злыми и жестокими. Спасти планету могут только мечтатели. Так собирается команда из мальчика Саши, кота Мурмота и девочки Эли, которым предстоит  путешествие, чтобы справиться со всеми коварными существами.

В основе фильма – одноименная книга Геннадия Давыдько. Режиссером выступила Елена Турова, художником-постановщиком – Светлана Ковалевская. Главные роли исполнили известные белорусские артисты и телеведущие. Судя по горящим глазам зрителей, "Звезды седьмого неба" им очень понравились. Премьера в Бресте прошла на ура. 
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Фото: КУРЕЦ Александр Николаевич
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