В Бресте с 14 ноября вводится обязательный масочный режим. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук.
Сегодня утром в мэрии прошло совещание, где обсуждалась эпидемическая ситуация в городе.
– Информирую, что в учреждениях здравоохранения города достаточно свободных коек для оказания стационарной медицинской помощи. Вместе с тем приняли решение о введении в Бресте обязательного масочного режима с 14 ноября, – сообщил Александр Рогачук.
Ранее в связи с предупреждением распространения инфекций в Бресте ограничили работу объектов массового скопления людей с 10 ноября до 10 декабря. После 23:00 в облцентре не будет осуществляться работа объектов общепита, развлекательных и игорных заведений. Проведение культурных мероприятий ограничено на месяц. В торговых центрах и магазинах запрещена организация групповых презентаций, дегустаций, рекламных акций и т. д.
С сегодняшнего дня ограничительные мероприятия введены и на территории Пинска.
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В Бресте вводят обязательный масочный режим
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ