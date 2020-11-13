В Бресте вводят обязательный масочный режим

Сегодня утром в мэрии прошло совещание, где обсуждалась эпидемическая ситуация в городе., – сообщил Александр Рогачук.Ранее в связи с предупреждением распространения инфекций в Бресте ограничили работу объектов массового скопления людей с 10 ноября до 10 декабря. После 23:00 в облцентре не будет осуществляться работа объектов общепита, развлекательных и игорных заведений. Проведение культурных мероприятий ограничено на месяц. В торговых центрах и магазинах запрещена организация групповых презентаций, дегустаций, рекламных акций и т. д.С сегодняшнего дня ограничительные мероприятия введены и на территории Пинска.