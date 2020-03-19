В Бресте возле пункта пропуска «Козловичи» водителей-международников кормили бесплатными обедами

Сегодня водители-дальнобойщики, едущие в ЕС и застрявшие в очереди на границе в районе международного пункта пропуска «Козловичи», получили бесплатные обеды. Акция проходила в рамках благотворительного проекта Family международного холдинга Е100 и ООО «Евразийская процессинговая компания». 400 бесплатных обедов раздавали с 12.00.

Таким образом топливная карта Е100 через свой благотворительный проект решила поддержать водителей-международников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, доставляют товары первой необходимости в страны с большим числом зараженных COVID-19. Директор Евразийской процессинговой компании Зоя Никончук комментирует:

— Международный холдинг Е100 является нашим давним и надежным партнером. Он почти двадцать лет помогает транспортным компаниям вести свой бизнес, и тема водителей грузовиков им очень близка. Мы были рады, когда благотворительный проект Е100 Family выступил с такой инициативой. Сейчас очень важно не оставаться в стороне и помочь людям.

Е100 Family — благотворительный проект международной компании Е100, которая является эмитентом собственной топливной карты для грузоперевозчиков. Проект был создан для помощи водителям-международникам и их семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Напомним, после временного закрытия странами ЕС границы из-за коронавируса в последние дни на границах скопилось много большегрузов. Сегодня в районе пункта пропуска «Козловичи» стояла очередь примерно из 450 фур.

Фото предоставлено холдингом Е100