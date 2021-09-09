В Бресте водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГАИ УВД Брестского облисполкома устанавливают личность водителя, который наехал на семилетнего ребенка и скрылся с места происшествия.
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Авария произошла 8 августа около 21:00 на улице Энгельса. Неизвестный водитель на автомобиле сбил семилетнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. После случившегося автомобилист покинул место происшествия.
– Ребенок получил травмы. Он пришел домой и рассказал о случившемся родителям. Взрослые доставили его в медучреждение, после оказанной помощи мальчика отпустили домой, угрозы его жизни не было, – рассказал sb.by инспектор по дознанию группы административной практики и розыска батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома. – В ходе опроса пострадавший рассказал, что машина была красного цвета. Больше никакой информации нет, ведется поиск очевидцев аварии, назначены экспертизы.
Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о ДТП, правоохранители просят позвонить по телефону в Бресте 32-26-41 или (+375 44) 541-18-50.