В Бресте водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

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БЕЛТА

Авария произошла 8 августа около 21:00 на улице Энгельса. Неизвестный водитель на автомобиле сбил семилетнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. После случившегося автомобилист покинул место происшествия.– рассказал sb.by. –Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о ДТП, правоохранители просят позвонить по телефону в Бресте 32-26-41 или (+375 44) 541-18-50.