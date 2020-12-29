В Бресте нетрезвый водитель пытался скрыться от ГАИ. На линию 102 позвонил неравнодушный брестчанин и сообщил, что по улице Рябиновой в областном центре движется авто Chrysler, водитель которого, предположительно, пьян.
Фото из архива
Инспектор группы агитации и пропаганды УГАИ УВД Брестского облисполкома Вероника Крук рассказала:
– Сотрудники ГАИ заметили предположительное авто, включили проблесковые маячки и высказали требование об остановке. Водитель проигнорировал это и попытался скрыться. Началось преследование. На перекрестке во время обгона попутно движущегося автомобиля он совершил столкновение с ним, но продолжил движение. Погоня завершилась, когда все-таки мужчина не справился с управлением авто и въехал в земляной вал. Водителем оказался 27-летний брестчанин. Он был пьян и не смог объяснить, как оказался за рулем. Медицинское освидетельствование показало 3,58 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении гражданина составлено семь административных протоколов.
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В Бресте водитель с 3,58 промилле алкоголя устроил гонки с ГАИ
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ