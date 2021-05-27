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  2. В Бресте в рамках международной конференции обсудили улучшение транспортной доступности в приграничных городах

В Бресте в рамках международной конференции обсудили улучшение транспортной доступности в приграничных городах

Осенью 2015 года Брест присоединился к Соглашению мэров по климату и энергии, действующему в странах ЕС. Сегодня в Брестском горисполкоме состоялась дискуссия о том, что это дало областному центру, какие важные проекты были реализованы за прошедший период. В обсуждении актуальной темы приняли участие представители делегации из Армении, для которых опыт брестчан был весьма интересен. 


В Брестском горисполкоме прошла конференция с участием руководства города, организаций и предприятий, а также армянских гостей, главной темой которой стала реализация проекта международной технической помощи "Улучшение транспортной доступности в городах Брест и Бяла-Подляска". Заместитель председателя Брестского горисполкома Андрей Ильяшук отметил, что город над Бугом динамично развивается. Сегодня его население насчитывает 352 тысячи человек, высок транзитный потенциал. В рамках трансграничного сотрудничества реализованы важные проекты, главная задача которых – качество жизни людей. 

Директор Брестского трансграничного инфоцентра Марина Кивель рассказала о программе ТГС "Польша – Беларусь – Украина", которая  действует уже 17 лет. Крупнейшие инфраструктурные проекты за 2014–2020 годы – улучшение дорожной инфраструктуры в приграничном регионе, строительство пожарной части в Каменце, центра безопасности на ул. Лейтенанта Рябцева в Бресте, новых очистных сооружений в Жабинке, восстановление усадьбы Рейтанов в Ляховичском районе. 

С внедрением интеллектуальных транспортных систем в городе над Бугом участников конференции познакомили директор КУП "Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие" Павел Багнюк и представитель ООО "ИТС-Бел" Юрий Агеенко. В век цифровизации эта тема очень актуальна, и Брест первым из городов нашей страны меняет аналоговое светофорное регулирование на динамическую и адаптивную систему.  Проложенная оптоволоконная линия протяженностью 17 километров обеспечивает все потребности светофорных объектов. Управление светофорным регулированием осуществляется с помощью специальных датчиков, собирающих информацию об интенсивности движения.  Возможности системы позволяют дальше развиваться, интенсифицировать процессы движения в городе. 



Все присутствующие на встрече приняли участие в торжественном открытии  Центра автоматизированной системы управления дорожным движением в Бресте, посмотрели реконструируемые светофорные объекты, предприятия города над Бугом.  



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Фото: Павел БОГУШ
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