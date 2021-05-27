В Бресте в рамках международной конференции обсудили улучшение транспортной доступности в приграничных городах

В Брестском горисполкоме прошла конференция с участием руководства города, организаций и предприятий, а также армянских гостей, главной темой которой стала реализация проекта международной технической помощи "Улучшение транспортной доступности в городах Брест и Бяла-Подляска". Заместитель председателя Брестского горисполкома Андрей Ильяшук отметил, что город над Бугом динамично развивается. Сегодня его население насчитывает 352 тысячи человек, высок транзитный потенциал. В рамках трансграничного сотрудничества реализованы важные проекты, главная задача которых – качество жизни людей.Директор Брестского трансграничного инфоцентра Марина Кивель рассказала о программе ТГС "Польша – Беларусь – Украина", которая действует уже 17 лет. Крупнейшие инфраструктурные проекты за 2014–2020 годы – улучшение дорожной инфраструктуры в приграничном регионе, строительство пожарной части в Каменце, центра безопасности на ул. Лейтенанта Рябцева в Бресте, новых очистных сооружений в Жабинке, восстановление усадьбы Рейтанов в Ляховичском районе.С внедрением интеллектуальных транспортных систем в городе над Бугом участников конференции познакомили директор КУП "Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие" Павел Багнюк и представитель ООО "ИТС-Бел" Юрий Агеенко. В век цифровизации эта тема очень актуальна, и Брест первым из городов нашей страны меняет аналоговое светофорное регулирование на динамическую и адаптивную систему. Проложенная оптоволоконная линия протяженностью 17 километров обеспечивает все потребности светофорных объектов. Управление светофорным регулированием осуществляется с помощью специальных датчиков, собирающих информацию об интенсивности движения. Возможности системы позволяют дальше развиваться, интенсифицировать процессы движения в городе.Все присутствующие на встрече приняли участие в торжественном открытии Центра автоматизированной системы управления дорожным движением в Бресте, посмотрели реконструируемые светофорные объекты, предприятия города над Бугом.