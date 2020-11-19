В Бресте в общественной приемной обсудили широкий спектр вопросов: от срока полномочий Парламента до семейных ценностей

пришла со списком из десяти пунктов. Они обсуждались и выработаны в коллективе, а теперь были представлены на уровне Администрации района областного центра.– считает Наталья Панасюк. –– подчеркнула Наталья Панасюк.также пришел в общественную приемную выразить не только личное мнение, но и позицию членов своей организации.– отметил Альберт Казарян.Он также обратил внимание на еще один принципиальный момент – защиту жизни с момента ее зачатия. По мнению Казаряна, вопрос нужно вынести на референдум, чтобы каждый мог выразить свое отношение к ценности жизни человека еще в зародыше:считает, что граждане должны активнее принимать участие в диалогах на различных площадках: