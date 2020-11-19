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  2. В Бресте в общественной приемной обсудили широкий спектр вопросов: от срока полномочий Парламента до семейных ценностей

В Бресте в общественной приемной обсудили широкий спектр вопросов: от срока полномочий Парламента до семейных ценностей

В общественной приемной Администрации Ленинского района Бреста диалог с посетителями вел депутат Брестского городского совета, директор ГУО «Средняя школа № 32 г. Бреста» Сергей Киселевич. Полезный обмен мнениями касался в основном поправок в общее законодательство, а предлагались они самые разные – от повышения возраста голосования до определения понятия «брак». 


Помощник заведующего Брестским филиалом ГУО «Колледж бизнеса и права» Наталья Панасюк пришла со списком из десяти пунктов. Они обсуждались и выработаны в коллективе, а теперь были представлены на уровне Администрации района областного центра.

Мы считаем возможным определить единый день для голосования по выборам Президента, депутатов Парламента и местных Советов депутатов. В первую очередь это экономия средств, – считает Наталья Панасюк. – Коллектив колледжа также предлагает установить единый срок полномочий – для Конституционного Суда, Парламента и местных советов – 5 лет. Еще одно предложение – повышение избирательного возраста до 21 года. 


До Второй мировой войны возрастной ценз в большинстве государств составлял 21 год, потом страны начали его снижать. К концу XX века возраст с 18 лет стал самым популярным для участия в выборах. Однако, согласитесь, в эти годы молодые люди еще находятся под влиянием родителей, сверстников. Мы высказываем наше коллективное мнение, с ним можно соглашаться или не соглашаться, но оно таково, – подчеркнула Наталья Панасюк. 

Представитель Брестского общественного объединения демографической безопасности Альберт Казарян также пришел в общественную приемную выразить не только личное мнение, но и позицию членов своей организации. 

Вопрос семейных ценностей сегодня как никогда остро стоит во всем мире. Так сложилось, что традиционные, фундаментальные семейные ценности – брак, верность, взаимоуважение – сегодня нуждаются в защите. Родители – те люди, которые дают ребенку первые понятия о них. Традиционно родители – это биологические женщина и мужчина. Мы предлагаем конституционно закрепить положение, что брак – это союз мужчины и женщины по рождению, – отметил Альберт Казарян. 


Он также обратил внимание на еще один принципиальный момент – защиту жизни с момента ее зачатия. По мнению Казаряна, вопрос нужно вынести на референдум, чтобы каждый мог выразить свое отношение к ценности жизни человека еще в зародыше:   

Это не означает, что мы предлагаем запретить аборты. Мы говорим о защите жизни ребенка. Сегодня вокруг этой темы много споров. Одни считают, что будущее ребенка должна решать мать, другие – что эмбрион – это уже независимая человеческая жизнь, и ребенку нужно помочь родиться.  


Дежуривший в общественной приемной директор общеобразовательной школы № 32 Сергей Киселевич считает, что граждане должны активнее принимать участие в диалогах на различных площадках:

–  Депутатская работа показывает, что брестчан волнуют насущные вопросы: повышение роли местного самоуправления, распределение бюджета, развитие городских окраин. Люди видят, что, обозначая проблемы, они оказывают реальное влияние на улучшение ситуации в городе. Сегодня ведется общенациональный диалог, и у каждого есть возможность высказать свое мнение, поделиться мыслями, идеями по развитию не только своего населенного пункта, но и страны в целом. Давайте не оставаться равнодушными.

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Фото: Павел БОГУШ
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