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В Бресте состоялось очередное заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства

Пограничная безопасность на внешней границе и приграничной территории Союзного государства — одни из главных вопросов  54-го заседания Коллегии Пограничного комитета Союзного государства, которое прошло сегодня в Бресте.


В заседании коллегии приняли участие представители Пограничной службы ФСБ России во главе с первым заместителем Директора – руководителем Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации генералом армии Владимиром Кулишовым, представители Государственного пограничного комитета Республики Беларусь во главе с руководителем ведомства генерал-лейтенантом Анатолием Лаппо, а также заместитель Государственного секретаря - член Постоянного Комитета Союзного государства Алексей Кубрин, руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина, руководство Брестской области и другие официальные лица.


Официальный представитель Брестской погрангруппы Сергей Дмитриев сообщил: 

- Обсуждались вопросы, среди которых обеспечение пограничной безопасности на внешней границе и приграничной территории Союзного государства, гармонизация нормативных правовых актов государств-участников Договора о создании Союзного государства в области пограничной политики, а также аспекты, связанные с научным обеспечением оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы Беларуси и пограничных органов федеральной службы безопасности России.


Еще одним важным вопросом коллегии стало рассмотрение проекта концепции программы «Развитие пограничной безопасности Союзного государства» на период 2023–2027 годов. Основной целью программы является реализация основных положений пограничной политики, а также укрепление пограничной безопасности Беларуси и России путем выполнения мероприятий, направленных на нейтрализацию основных угроз безопасности и интересам Союзного государства. В числе основных задач программы – защиты интересов государств-участников, направленных на повышение надежности охраны внешней границы Союзного государства, создание условий, обеспечивающих противодействие терроризму, международному наркобизнесу, перемещению товаров, временно ограниченных к ввозу на территорию Союзного государства, расхищению природных ресурсов, незаконной миграции и другим угрозам безопасности и интересам государств-участников в пограничном пространстве. Реализация этого долгосрочного документа позволит повысить эффективность оперативно-служебной деятельности за счет обустройства внешней границы Союзного государства и создания благоприятных условий для осуществления служебной деятельности пограничниками Беларуси и России. 

По результатам заседания были подписаны постановления коллегии Пограничного комитета Союзного государства.

Фото: gpk.gov.by
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