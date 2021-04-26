В Бресте со стрельбой задержали таксиста, который перевозил наркотик

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Оперативники застали мужчину за рулем автомобиля такси на выезде из города. Он проигнорировал их требование остановить транспортное средство и попытался скрыться.Преследуемый автомобиль удалось остановить выстрелом по колесу из табельного оружия. В салоне оперативники обнаружили сверток с альфа-PVP.Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.Видео МВД