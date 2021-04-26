В Бресте со стрельбой задержали таксиста, который перевозил наркотик

Вечером 22 апреля в наркоконтроль Ленинского РОВД Бреста поступила информация о том, что 28-летний горожанин может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Преследуемый автомобиль удалось остановить выстрелом по колесу из табельного оружия. В салоне оперативники обнаружили сверток с альфа-PVP.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
Видео МВД
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