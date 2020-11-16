Житель Бреста не обнаружил на стоянке во дворе дома свой автомобиль Audi 80. Мужчина обратился в милицию с заявлением об угоне. Автомобиль обнаружили сотрудники ГАИ вечером, а вскоре установили и угонщиков. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
Фото носит иллюстративный характер
– Около 19:00 часов сотрудники БДПС ГАИ УВД обнаружили брошенный автомобиль. Оперативники установили, что в машине находились двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. У одного из молодых людей был ключ от Audi. Подросткам пришла идея проверить, подойдет ли он к аналогичной модели авто, и стали прогуливаться по дворовым территориям, проверяя ключ на припаркованных авто. Вскоре им удалось открыть замок двери Audi 1993 года выпуска. За руль сел 15-летний подросток. Молодой человек выехал на дорогу, но через 500 метров наехал на бордюр. Автомобиль заглох. Завести двигатель подростки не смогли и разошлись по домам. Несовершеннолетние сознались в угоне авто и свой поступок объяснили желанием покататься. Следователями дана правовая оценка действиям фигурантов.
Кстати, ответственность за совершение угона наступает с 14 лет. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Наталья Сахарчук дополнила, что за 10 месяцев текущего года в Брестской области с участием и соучастием подростков совершено 149 правонарушений. Это на 16,3% меньше, чем в прошлом году. Среди правонарушений в основном кражи, хулиганства, хищения с использованием компьютерной техники и угоны.
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В Бресте школьники угнали автомобиль
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ