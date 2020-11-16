В Бресте школьники угнали автомобиль

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Кстати, ответственность за совершение угона наступает с 14 лет. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Наталья Сахарчук дополнила, что за 10 месяцев текущего года в Брестской области с участием и соучастием подростков совершено 149 правонарушений. Это на 16,3% меньше, чем в прошлом году. Среди правонарушений в основном кражи, хулиганства, хищения с использованием компьютерной техники и угоны.