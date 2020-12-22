В Бресте с наступающим Новым годом и Рождеством поздравили одаренных детей

поздравил ребят:В ходе мероприятия ребята рассказали Александру Рогачуку о себе и своих достижениях, а также поделились планами на будущее. После чего им были вручены подарочные денежные сертификаты и сладкие подарки.Теплые слова в адрес главных гостей праздника прозвучали и отОтрадно отметить, что в этом году 17 молодых брестчан примут участие в республиканском благотворительном празднике с участием Главы государства во Дворце Республики 23–24 декабря, а 48 учащихся учреждений образования города над Бугом станут участниками новогоднего представления для детей с участием руководства области.– поделилась