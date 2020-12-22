В Бресте с наступающим Новым годом и Рождеством поздравили одаренных детей

Благотворительный новогодний праздник «Наши дети» для одаренных ребят прошел сегодня в Бресте. Приглашение на торжественный прием получили 20 юных брестчан из числа учащихся учреждений образования областного центра.
Этой чести удостоены самые талантливые дети, добившиеся в уходящем году значимых достижений в учебе, творчестве и спорте. Все они – лауреаты международных, республиканских, областных и городских конкурсов и фестивалей, призеры и победители олимпиад и спортивных соревнований.
Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук поздравил ребят:
– Каждый год подобные встречи вселяют в меня оптимизм и уверенность. Я горжусь, что у нас такая прекрасная и талантливая молодежь. То, что вы сегодня здесь в числе двадцати, свидетельствует, что вы лучшие из лучших в нашем городе. Хочется сказать большое спасибо вашим родителям за воспитание. Очень восхищен вашими достижениями. Спасибо, что, прославляя себя, вы прославляете наш чудесный город. Уверен, впереди у вас еще множество побед и это не последняя наша встреча.
В ходе мероприятия ребята рассказали Александру Рогачуку о себе и своих достижениях, а также поделились планами на будущее. После чего им были вручены подарочные денежные сертификаты и сладкие подарки.
Теплые слова в адрес главных гостей праздника прозвучали и от председателя Брестского городского Совета депутатов Николая Красовского:
– Сегодня мы с большим удовлетворением говорим вам, что вы, молодежь Бреста, делаете на этом жизненном этапе свою работу прекрасно. И за это вам огромное спасибо. Также хочется выразить слова благодарности вашим наставникам. Тем профессионалам, которые ведут вас по пути образования. Большое спасибо им, вашим родителям и, конечно же, вам.
Отрадно отметить, что в этом году 17 молодых брестчан примут участие в республиканском благотворительном празднике с участием Главы государства во Дворце Республики 23–24 декабря, а 48 учащихся учреждений образования города над Бугом станут участниками новогоднего представления для детей с участием руководства области.
– Мне очень приятно сегодня находиться здесь. Не буду скрывать: эмоции переполняют меня. Не часто чествуют на таком высоком уровне. В нашем городе созданы все условия, чтобы активно развиваться, узнавать что-то новое, к чему-то стремиться и добиваться этого. Сама же я более шести лет занимаюсь дизайном и моделированием одежды. В этом году мне удалось победить в республиканском конкурсе профессионального мастерства «JuniorSkillsBelarus 2020». В будущем и дальше хочу развиваться в этом направлении, – поделилась участница праздничного мероприятия, учащаяся ГУО «Гимназия № 6 г. Бреста имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова» Полина Лесак.
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В Бресте с наступающим Новым годом и Рождеством поздравили одаренных детей
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