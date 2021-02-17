14–18 апреля в Бресте пройдет III Международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества Millennium. Местом проведения фестиваля в этом году станет спортивный комплекс «Виктория». Главный специалист управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского горисполкома Валерий Цапков рассказал:
Фото носит иллюстративный характер
– Первый фестиваль прошел в год тысячелетия Бреста. Он очень понравился участникам и зрителям. Было решено сделать его традиционным. В этом году свое участие уже подтвердили конкурсанты из 11 стран. Также предполагается и дистанционное участие.
В оргкомитете рассказали, что соревнования будут проводиться в пяти творческих номинациях: вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и изобразительное творчество. Конкурс внутри каждой творческой номинации будет проходить в различных возрастных группах и по отдельным категориям и жанрам.
Лучшие артисты из номинаций выступят на одной сцене со звездами эстрады в масштабном и зрелищном итоговом гала-концерте, где и определится абсолютный победитель. Заявки на участие принимаются до 31 марта.
Фото: pixabay.com
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В Бресте пройдет третий фестиваль Millennium
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