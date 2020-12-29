Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.15
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Бресте прошла областная новогодняя елка

В Бресте прошла областная новогодняя елка

Сто двадцать школьников из Бреста и Брестского района стали участниками «губернаторской елки» –  яркого новогоднего представления «Новый год и часолет», которое сегодня состоялось в Брестском областном центре молодежного творчества. Всего же в акции «Наши дети», которая на Брестчине стартовала 10 декабря, приняли и принимают участие более 5 тысяч детей.






Гостей областного новогоднего праздника сегодня поздравил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис:

– Новый год для детей – это каникулы, подарки, поэтому отменять мероприятие из-за пандемии мы не стали. Но проводим в другом формате. На областную елку пригласили деток из Бреста и района. Для остальных мы записали новогоднее поздравление, которое звучит на праздниках в регионах. Акция «Наши дети» в Брестской области стартовала 10 декабря. Из бюджета на проведение акции направлено более 70 тысяч рублей. Прежде всего мы обращаем внимание на одаренных детей, детей из многодетных семей, а также из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Акция «Наши дети» с каждым годом становится шире. К участию в ней подключаются депутаты всех уровней, руководители предприятий – государственных и частных. Это очень приятно. Дети наши не обижены. В стране им уделяется большое внимание. Единственное – не всегда хватает нашим детям здоровья. Поэтому нужно заниматься спортом, закаляться, больше бывать на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни.


Городские и районные благотворительные новогодние праздники в Брестской области будут проходить до 10 января. Новогодние праздники начинаются с трансляции поздравления председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса и вручения подарков от главы Брестчины.  

28–30 декабря делегация области принимает участие в новогоднем благотворительном бале для молодежи во Дворце Независимости. А 4 января 2021 года полсотни детей  из многодетных и приемных семей примут участие в благотворительном празднике во Дворце Независимости. 












Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Павел БОГУШ
Версия для печати
Новости и статьи
Стала известна причина смерти исполнителя хита "Обручальное кольцо"
Лукашенко вручил государственные награды
Состояние актрисы Алисы Фрейндлих стабильно тяжелое
Более 200 детей стали участниками благотворительного новогоднего праздника, организованного Федерацией профсоюзов
Головченко: Беларусь с запуском первого блока АЭС экономит на закупках газа около 750 тысяч долларов в день
В новом клипе Бузовой Киркоров и Рудковская сыграли неблагополучную семью
Минэкономики приняло участие в благотворительной акции «Наши дети»
На Гомельщине фиксируют рост вымогательств в социальных сетях
Турчин и Каранкевич поздравили жителей г. п. Кривичи с праздниками и пуском природного газа
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Прохиндиада
В Гомеле на городском маршруте курсирует троллейбус в новогоднем убранстве
Умер Пьер Карден
Ни себе, ни людям. Что нельзя дарить на Новый год
Беларусь и Пакистан обсудили конкретные пути наращивания сотрудничества
Столичную организацию "Белой Руси" на Всебелорусском народном собрании представят 75 делегатов
Головченко: Беларусь договорилась по нефти и газу на выгодных для себя условиях
В Рогачевском районе водитель присвоил тонну зерна
Столичная милиция во время праздников будет нести службу в усиленном режиме
Шерстнев: хочется, чтобы из каждого ребенка вырос настоящий гражданин своей страны
Министр финансов Юрий Селиверстов принял участие в праздничной программе детской деревни «Истоки»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
С утреца
В Бресте прошла областная новогодняя елка
Биржа: доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
Дед Мороз, сладости и шоу. Губернаторская елка в Могилеве получилась яркой и интересной
"Сенсации", или Как "Наша Нiва" делает это. В Минске продолжился суд по иску милиционера к НН
ДТП в Чериковском районе: в результате столкновения двух микроавтобусов пострадали три человека
На Минщине планируют активизировать и упростить продажу участков под строительство в регионах
Новые тарифы на электроэнергию для крупных промышленных потребителей будут действовать с 1 января
Беларусь получит 20 миллионов долларов от Фонда ОПЕК для здравоохранения
Игорь Петришенко поздравил воспитанников детского дома № 7 в рамках акции «Наши дети»
Новогодний утренник в стиле милитари: в рамках акции «Наши дети» воспитанников Белыничской вспомогательной школы-интерната поздравили пограничники
мнение
Всеволод ШИМОВ
Арабская весна: 10 лет турбулентности
Миноблисполком разработал комплекс мер по увеличению роста заработной платы
В 2020 году в стране утонули 374 человека
Ермакова: опыт старшего поколения важен для молодежи
«5-звездочный отель» для студентов открыли в Витебске
Губернатор Турчин: мы должны учиться и уметь жить по средствам
Министр юстиции Олег Слижевский поздравил Березковскую детский сад-школу во время акции «Наши дети»
Более 83 тысяч новогодних деревьев продано лесхозами на елочных базарах
В Могилеве на маршрут из-за непогоды не вышел ни один троллейбус
Батура избран председателем совета старейшин при Президиуме СР
Прогноз погоды на 30 декабря: дожди, гололедица и от -1 °С до +7 °С
мнение
Сергей МИХОВИЧ
На тракторе сеют хлеб
Совет старейшин – Всебелорусскому народному собранию
В Минске маршрутка сбила пешехода на переходе
«Все,переезжаю в Антарктиду!» - россияне шутят над аномальными морозами. В Сибири до - 50
Авторы
СКАНИРУЙТЕ