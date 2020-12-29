В Бресте прошла областная новогодняя елка

Гостей областного новогоднего праздника сегодня поздравилГородские и районные благотворительные новогодние праздники в Брестской области будут проходить до 10 января. Новогодние праздники начинаются с трансляции поздравления председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса и вручения подарков от главы Брестчины.28–30 декабря делегация области принимает участие в новогоднем благотворительном бале для молодежи во Дворце Независимости. А 4 января 2021 года полсотни детей из многодетных и приемных семей примут участие в благотворительном празднике во Дворце Независимости.