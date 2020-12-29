В Бресте прошла областная новогодняя елка

Сто двадцать школьников из Бреста и Брестского района стали участниками «губернаторской елки» – яркого новогоднего представления «Новый год и часолет», которое сегодня состоялось в Брестском областном центре молодежного творчества. Всего же в акции «Наши дети», которая на Брестчине стартовала 10 декабря, приняли и принимают участие более 5 тысяч детей.
Гостей областного новогоднего праздника сегодня поздравил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис:
– Новый год для детей – это каникулы, подарки, поэтому отменять мероприятие из-за пандемии мы не стали. Но проводим в другом формате. На областную елку пригласили деток из Бреста и района. Для остальных мы записали новогоднее поздравление, которое звучит на праздниках в регионах. Акция «Наши дети» в Брестской области стартовала 10 декабря. Из бюджета на проведение акции направлено более 70 тысяч рублей. Прежде всего мы обращаем внимание на одаренных детей, детей из многодетных семей, а также из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Акция «Наши дети» с каждым годом становится шире. К участию в ней подключаются депутаты всех уровней, руководители предприятий – государственных и частных. Это очень приятно. Дети наши не обижены. В стране им уделяется большое внимание. Единственное – не всегда хватает нашим детям здоровья. Поэтому нужно заниматься спортом, закаляться, больше бывать на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни.
Городские и районные благотворительные новогодние праздники в Брестской области будут проходить до 10 января. Новогодние праздники начинаются с трансляции поздравления председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса и вручения подарков от главы Брестчины.
28–30 декабря делегация области принимает участие в новогоднем благотворительном бале для молодежи во Дворце Независимости. А 4 января 2021 года полсотни детей из многодетных и приемных семей примут участие в благотворительном празднике во Дворце Независимости.
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В Бресте прошла областная новогодняя елка
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