В городе над Бугом прошел открытый диалог «Единство! Развитие! Независимость!», в рамках которого состоялась встреча делегатов VI Всебелорусского народного собрания со студентами Брестского государственного технического университета.
– Темы, затронутые на Всебелорусском народном собрании, касаются и нашего молодого поколения. Важное значение таких мероприятий, что студенты могут лично пообщаться с людьми, принимавшими участие в обсуждении этих важных для развития страны вопросов, получить информацию из первых уст, – отметил первый секретарь ОК ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк.
В ходе встречи делегаты рассказали о прошедшем масштабном форуме, а также ответили на интересующие студенческую молодежь вопросы.
Фото ОК ОО «БРСМ»
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В Бресте прошел открытый диалог «Единство! Развитие! Независимость!»
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