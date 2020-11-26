В Бресте прошел финал международного конкурса студенческих проектов ArchEducational International Student Contest 2020

Темой мероприятия послужили пять актуальных площадок на территории города: участок набережной, ограниченный Городским садом и ТЭЦ; плавучая экодеревня в районе озер Большая и Малая Сои; экодеревня в границах водно-зеленого диаметра Бреста; город мастеров и ремесленников со смотровой площадкой и инфоцентром на месте слияния рек Мухавец и Западный Буг (у музея "Берестье"); реконструкция бывшего Госпитального сквера на улице Папанина.–сообщил инициатор проведения конкурса,отметил:По окончании нескольких часов онлайн-работы экспертная комиссия конкурса, в которую вошли белорусские и российские специалисты, выбрала лучшие презентации. В номинации «Экодеревня» первое место досталось проекту «GreenWay». Лучшей в номинации «Набережная» стала команда «Эспланада Атла», а в номинации «Сквер» были отмечены сразу два проекта – «Интендантский сквер» и «Land Guard». «Парк Берасце» получил приз в номинации «За лучшую историческую концепцию и глубокий анализ территории».Гран-при международного конкурса единогласно присудили проекту «Port-prastora» (Лев Светличный, Аким Соколовский, Алсу Аглямутдинова и Вероника Андриенко.) Данная работа предусматривает создание мультифункционального постиндустриального арт-парка, включающего в себя формирование новых общественных городских пространств с максимальным сохранением существующей застройки и городской набережной, вобравшей в себя лучшие урбанистические решения своего времени. Так, например, вдоль набережной, согласно задумке, решено восстановить туристический трамвай от городского вокзала с аутентикой места и максимальным сохранением объемно-планировочной структуры речного порта и ремонтных мастерских. Вдоль узкой полосы земли разместятся деревянный павильон, сад на воде, хостел, пункты общепита и пункты проката. Нашлось место в проекте и для артиллерийской батареи 1888 года – она будет использоваться в качестве ресторана.Выставка всех представленных студенческих работ будет экспонироваться в круглом зале Брестского горисполкома и Брестского государственного технического университета. Такую же выставку, по словам организаторов, планируется организовать и в стенах Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.Фото автора