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  2. В Бресте прошел финал международного конкурса студенческих проектов ArchEducational International Student Contest 2020

В Бресте прошел финал международного конкурса студенческих проектов ArchEducational International Student Contest 2020

В здании Брестского горисполкома в режиме видеоконференции состоялся финал международного конкурса студенческих проектов ArchEducational International Student Contest 2020, на котором было представлено 12 работ. Их реализация могла бы способствовать улучшению инвестиционного климата и внешней привлекательности областного центра.


Темой мероприятия послужили пять актуальных площадок на территории города: участок набережной, ограниченный Городским садом и ТЭЦ; плавучая экодеревня в районе озер Большая и Малая Сои; экодеревня в границах водно-зеленого диаметра Бреста; город мастеров и ремесленников со смотровой площадкой и инфоцентром на месте слияния рек Мухавец и Западный Буг (у музея "Берестье"); реконструкция бывшего Госпитального сквера на улице Папанина. 


– ArchEducational International Student Contest 2020 является социальным проектом. Создан он по личной инициативе без финансовой поддержки спонсорских и иных средств. Над проектами, объединившись в группы, трудились будущие архитекторы из России, Беларуси, Украины, Латвии, Казахстана и Финляндии, –сообщил инициатор проведения конкурса, преподаватель кафедры информационных технологий и аспирант кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ, уроженец Бреста Даниил Черетович.

Начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Николай Василюк отметил:

– Для нас это очень интересное мероприятие. Ярмарка идей в необычном формате. В первую очередь нам важен взгляд со стороны на объекты, которые сейчас развиваются в городе или в будущем начнут. Ребята-участники незашоренным какими-то нормативами или условиями взглядом предлагают очень интересные идеи. Среди представленных работ есть те, которые не только можно реализовать в наших условиях, но и с их помощью полностью переосмыслить многие территории и объекты. 



По окончании нескольких часов онлайн-работы экспертная комиссия конкурса, в которую вошли белорусские и российские специалисты, выбрала лучшие презентации. В номинации «Экодеревня» первое место досталось проекту «GreenWay». Лучшей в номинации «Набережная» стала команда «Эспланада Атла», а в номинации «Сквер» были отмечены сразу два проекта – «Интендантский сквер» и «Land Guard». «Парк Берасце» получил приз в номинации «За лучшую историческую концепцию и глубокий анализ территории».


Гран-при международного конкурса единогласно присудили проекту «Port-prastora» (Лев Светличный, Аким Соколовский, Алсу Аглямутдинова и Вероника Андриенко.) Данная работа предусматривает создание мультифункционального постиндустриального арт-парка, включающего в себя формирование новых общественных городских пространств с максимальным сохранением существующей застройки и городской набережной, вобравшей в себя лучшие урбанистические решения своего времени. Так, например, вдоль набережной, согласно задумке, решено восстановить туристический трамвай от городского вокзала с аутентикой места и максимальным сохранением объемно-планировочной структуры речного порта и ремонтных мастерских. Вдоль узкой полосы земли разместятся деревянный павильон, сад на воде, хостел, пункты общепита и пункты проката. Нашлось место в проекте и для артиллерийской батареи 1888 года – она будет использоваться в качестве ресторана.


Выставка всех представленных студенческих работ будет экспонироваться в круглом зале Брестского горисполкома и Брестского государственного технического университета. Такую же выставку, по словам организаторов, планируется организовать и в стенах Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. 


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