В облцентре на протяжении десяти дней ищут 20-летнего гражданина Республики Нигерия Зади Чукву Еммануел. Такая информация размещена в Telegram-канале "Разыскивает милиция".
Сообщается, что в милицию обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в гостиницу. Выглядит пропавший на свой возраст, парень спортивного телосложения, у него темные волосы и карие глаза.
Предполагается, что он мог отправиться в Минск.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении иностранца, просят обратиться в Ленинский РОВД Бреста. Телефоны для связи: 8 (0162) 21-17-20, 8 (029) 823-65-90, 102.
Фото: Telegram-канала "Разыскивает милиция"
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В Бресте пропал 20-летний футболист из Нигерии: его ищут уже 10 дней
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