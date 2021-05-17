В Бресте пропал 20-летний футболист из Нигерии: его ищут уже 10 дней

Сообщается, что в милицию обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в гостиницу. Выглядит пропавший на свой возраст, парень спортивного телосложения, у него темные волосы и карие глаза.Предполагается, что он мог отправиться в Минск.Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении иностранца, просят обратиться в Ленинский РОВД Бреста. Телефоны для связи: 8 (0162) 21-17-20, 8 (029) 823-65-90, 102.Фото: Telegram-канала "Разыскивает милиция"