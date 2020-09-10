Сегодня в мемориальном комплексе «Брестская крепость – герой» стартовал велопробег «За сильную и процветающую Беларусь!». В нем участвует свыше 50 человек – школьники, студенты и рабочая молодежь.
Велосипедисты едут организованной колонной по проспекту Машерова, площади Ленина, улице Пушкинской, бульвару Космонавтов областного центра. Конечная точка – Красный двор. Молодежный маршрут пролегает через знаковые объекты Бреста, построенные за последние 26 лет, украсившие город над Бугом и полюбившиеся его жителям и гостям.
В Красном дворе пройдет открытый диалог молодежи с лидерами БРСМ, сотрудниками МЧС и органов внутренних дел. Главная тема встречи – «Роль молодежи в обеспечении безопасности жизнедеятельности». По словам организаторов, принимаются любые интересные и креативные идеи.
Фото: Павел БОГУШ
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В Бресте проходит велопробег «За сильную и процветающую Беларусь!»
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