В Бресте проходит велопробег «За сильную и процветающую Беларусь!»

Велосипедисты едут организованной колонной по проспекту Машерова, площади Ленина, улице Пушкинской, бульвару Космонавтов областного центра. Конечная точка – Красный двор. Молодежный маршрут пролегает через знаковые объекты Бреста, построенные за последние 26 лет, украсившие город над Бугом и полюбившиеся его жителям и гостям.В Красном дворе пройдет открытый диалог молодежи с лидерами БРСМ, сотрудниками МЧС и органов внутренних дел. Главная тема встречи – «Роль молодежи в обеспечении безопасности жизнедеятельности». По словам организаторов, принимаются любые интересные и креативные идеи.Фото: Павел БОГУШ