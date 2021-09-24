В Бресте презентовали новый альбом, посвященный истории Брестской крепости

Научно-популярное издание «Брестская крепость. История и память» сегодня представлено на круглом столе в Музее обороны Брестской крепости накануне юбилейной даты – 50-летия со дня основания мемориального комплекса. Страницы альбома и большой иллюстративный ряд позволяют узнать, что происходило в крепости в разные эпохи: с XIX столетия и до наших дней. При подготовке издания использовано множество документов и новых исследовательских материалов, полученных в результате работы сотрудников мемориала в различных архивах. Альбом содержит 111 страниц, более 170 фотографий, раскрывает персоналии 40 человек.

Экземпляр нового издания подарили министру культуры Беларуси Анатолию Маркевичу, который также принимал участие в работе круглого стола и вручил награды сотрудникам мемориального комплекса по случаю юбилея. Министр подчеркнул важное место Брестской крепости в культурном наследии страны:

‒ Здесь заложены символы нашего единства, уважительного отношения к прошлому, героизма. Проходя по территории Брестской крепости, задумываешься о хрупкости современного мира, о том, что нужно ценить жизнь в суверенной и мирной стране. Благодаря разным поколениям сотрудников мемориала люди знают правду о Великой Отечественной войне, проникаются чувством патриотизма, понимают великую роль того, что сделано нашими дедами и прадедами.

yarmoschuk@sb.by

