В Бресте представили нового главу областного УВД

До этого 43-летний Олег Шуляковский занимал должность первого заместителя начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома – начальника криминальной милиции., представляя нового руководителя, отметил:Основными задачами для нового руководителя милиции региона министр внутренних дел определил выезды в районные подразделения, знакомство с личным составом, а также выявление проблемных вопросов при общении с сотрудниками, проходящими службу на местах.Свой трудовой путь Олег Шуляковский начинал в должности оперуполномоченного уголовного розыска в Московском РУВД Минска. Занимал различные должности в столичной криминальной милиции. В 2013–2018 годы работал начальником УВД администрации Московского района Минска, а с 2018 года по настоящее время трудился в должности первого заместителя начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома.Уже бывший руководитель милиции Брестчины генерал-майор Александр Астрейко займет аналогичную должность в УВД Минского облисполкома.