В Бресте представили нового главу областного УВД

Сегодня в городе над Бугом министр внутренних дел Иван Кубраков представил личному составу УВД Брестского облисполкома нового руководителя – полковника милиции Олега Шуляковского.
До этого 43-летний Олег Шуляковский занимал должность первого заместителя начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома – начальника криминальной милиции.
Министр внутренних дел Иван Кубраков, представляя нового руководителя, отметил:
– Прежде чем предложить на утверждение Главе государства кандидатуру на должность начальника УВД Брестского облисполкома, мною рассматривалось несколько офицеров. Почему выбор пал на Олега Николаевича? Зная его работу по Минску и Гомельской области, могу точно сказать, что это человек, который знает проблемы не только своих сотрудников, но и обычных граждан. Он начинал свой служебный путь с простого опера и поэтому прекрасно понимает, чем живут правоохранители на земле, в районах. Уверен, на новом месте Олег Николаевич продолжит ту работу, которую делал и ранее, а ваша задача, коллеги, поддержать нового руководителя. Какой бы ни был профессионал, какое бы ни было у него желание трудиться, при отсутствии поддержки коллектива должного результата не будет.
Основными задачами для нового руководителя милиции региона министр внутренних дел определил выезды в районные подразделения, знакомство с личным составом, а также выявление проблемных вопросов при общении с сотрудниками, проходящими службу на местах.
Свой трудовой путь Олег Шуляковский начинал в должности оперуполномоченного уголовного розыска в Московском РУВД Минска. Занимал различные должности в столичной криминальной милиции. В 2013–2018 годы работал начальником УВД администрации Московского района Минска, а с 2018 года по настоящее время трудился в должности первого заместителя начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома.
Уже бывший руководитель милиции Брестчины генерал-майор Александр Астрейко займет аналогичную должность в УВД Минского облисполкома.
Опубликовано:
645
В Бресте представили нового главу областного УВД
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter