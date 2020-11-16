В Бресте праздничные ярмарки откроются 1 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука.
По словам Александра Рогачука, областной центр активно готовится к празднику. Уже сейчас известно, где и как будут проходить предновогодние ярмарки.
– Объекты торговли будут размещены с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения по профилактике и распространению коронавирусной инфекции, – добавил председатель горисполкома.
Первая ярмарка будет размещена на улице Гоголя (от ул. Советской до ул. Карбышева). Она заработает 1 декабря. Купить товары для встречи Рождества и Нового года там можно будет до 31 декабря с 10:00 до 19:00. Еще одна ярмарка развернется 4 декабря на площади Ленина и примыкающей к ней улице Пушкинской. Она будет открыта для посетителей с 12:00 до 22:00 вплоть до 19 января.
С 19 декабря в Бресте откроются елочные базары, а до конца текущей недели в крупных торговых сетях города будут организованы секции по продаже товаров новогоднего и рождественского ассортимента.
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В Бресте праздничные ярмарки начнут работать с 1 декабря
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК