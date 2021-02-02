В Бресте может появиться новый жилой квартал «Северный бульвар». Такой информацией поделился в своем Telegram-канале мэр города Александр Рогачук.
Фото: БЕЛТА
Председатель Брестского городского исполнительного комитета рассказал, что слово «бульвар» в названии употреблено неспроста. В застройке планируется обустроить и широкую аллею. Зеленая зона будет сохранена на том месте, где находился плац бывшей воинской части. Жилой квартал будет возведен рядом с Западным обходом. По словам мэра Бреста, упор будет сделан на выразительное архитектурное решение.
– Акцент будет сделан на выразительных архитектурных элементах. Планируется, что в «Северном бульваре» построят и свой торговый центр. Там будут и другие важные объекты – к примеру, детский сад, – написал глава города.
Александр Рогачук обозначил, что при возведении нового жилого квартала местные власти и строительные организации будут учитывать интересы и пожелания горожан.
В планах и создание связывающей два района улицы. Будут оборудованы новые парковочные места для автомобилей.
Александр Рогачук поделился, что план строительства нового квартала в Бресте выставят на общественное обсуждение.
Фото: t.me/Rogachuk
Опубликовано:
447
В Бресте планируют возвести новый жилой квартал
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter