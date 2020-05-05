В Бресте первый донор сдал плазму с антителами к COVID-19

Брест включился в забор плазмы у доноров, переболевших COVID-19. Первый донор вызвался сдать кровь добровольно. Счет желающих уже идет на десятки, причем в областную станцию переливания крови обращаются и те, кто переболел обычным ОРВИ, но уверен, что перенес легкую форму коронавируса. На глазах корреспондента «СБ» лаборанты в считанные минуты определили антитела в донорской крови.
- Вот, контроль положительный. Есть антитела и ранние, и поздние. - Наталья Ошуркевич, заведующая лабораторией Брестской областной станции переливания крови, не скрывает радости. Первый же пациент, который перенес инфекцию, пришел добровольно, а анализ выявил полное наличие антител. Это, говорит специалист, большая удача.
Забирать плазму крови у пациентов, поправившихся после заражения коронавирусом, в Брестской области начали несколько позже, чем в других регионах. Здесь эпидемиологическая ситуация более благоприятная. Невидимый противник атаковал юго-запад позднее, поэтому первые поправившиеся появились в середине марта. А на выработку антител нужно не менее 15 суток. Вот и решили, говорит заведующая отделением станции Оксана Желенговская, начать с мая:
- Плазма – жидкая часть крови, которая заготавливается очень давно. Хранится до трех лет в замороженном состоянии. Новое для нас то, что рекомендовано заготавливать плазму и проводить процедуру патоген-редукции. То есть ее обеззараживание. Нужно убрать патогенные моменты, чтобы в ней не было никакой инфекции и вирусов. У нас есть высокотехнологичный аппарат, который позволяет применять технологию редукции патогенных биоагентов при заготовке компонентов плазмы.
Плазма, говорят специалисты станции, не вакцина или основное средство лечения, но важный дополнительный способ, который применяется по назначению лечащего врача либо консилиума.
В лабораториях станции кипит работа. В одних помещениях кровь забирают у доноров. Далее идет ее переработка. В год здесь заготавливают свыше 13 тысяч литров цельной крови и свыше 6 тысяч литров плазмы. Несмотря на изменившуюся ситуацию, продолжает Оксана Желенговская, плановую сдачу никто не отменял:
- Количество оперативных вмешательств не падает. Нам очень важно, чтобы люди с пониманием относились и добросовестно приходили на сдачу крови. Поскольку в области позже всех стали появляться больные COVID-19, то нам еще предстоит активно поработать с этими людьми, с потенциальными донорами, которые будут сдавать иммунную плазму. Мы только включаемся в процесс. И, надо сказать, жители города и прилегающих к Брестскому районов, которые входят в зону нашего обслуживания, уже активно предлагают свою помощь. Многие безвозмездно, что особенно радует. Есть даже те, кто уверен, что переболел коронавирусом в легкой форме, но просит проверить кровь на антитела. Мы благодарны любому обращению.
Сегодня на станции принимали первого донора. К сожалению, девушка, сама будущий медик, наотрез отказалась общаться с прессой. «Спасибо» недобросовестным коллегам-журналистам и диванным комментаторам. Первые переврали ее историю, вторые затравили в интернете. А она выздоровела. И сделала отважный шаг. Виртуальным «умникам» предлагаю выйти с форумов и пойти за ней. Кровь можно сдать и обычную. Здесь, на станции, рады всем.
И сразу совет. Перед сдачей выпить как можно больше жидкости. Постараться расслабиться. Прежде, чем допустить донора к забору, специалисты тщательно проверяют его здоровье, медицинскую карточку, анализы. Сама процедура длится чуть более получаса, а перед ней Оксана Желенговская рассказывает донору-первопроходцу о том, как она будет проходить:
- Во время процедуры у донора перекачивается литр крови. Аппарат берет ее, фугирует, отдает донору кровяные компоненты, а в аппарате остается жидкая часть. Плазма. Ее заберут 600 миллилитров. Это соответствует 62 килограммам массы тела. Ваш вес позволяет сдавать кровь. Кроме того, вам введут 400 миллилитров физраствора. Кровопотеря будет минимальна.
Развернутый клинический анализ берут в еще одной лаборатории станции. Фельдшер-лаборант Тамара Чабурко сегодня приняла около 70 человек. Говорит, люди идут охотно. Все понимают, что беду можно победить только вместе. К слову, число тех, кто сдает кровь на безвозмездной основе, растет. Совсем недавно это было 40% от общего числа доноров, которые проходят через станцию. С учетом нынешней ситуации их число, уверены здесь, будет расти. И надеются, что большинство придет не ради денег, а по идейным соображениям.
Брестская областная станция переливания крови работает под руководством управления по здравоохранению облисполкома и РНПЦ трансфизиологии медицинских биотехнологий, а так же в тесном контакте с руководством и сотрудниками областного центра гигиены и общественного здоровья. Главврач станции, Марина Осоприлко, подчеркивает, только благодаря совместной работе и тесному взаимодействию можно добиться результатов.
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По всем вопросам сдачи крови жители Бреста, Брестского района и районов, с ним граничащих, могут обращаться по телефонам: +375-162-28-53-81 и +375-162-97-73-37.
Фото и видео: автора