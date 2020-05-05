В Бресте первый донор сдал плазму с антителами к COVID-19

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. - Наталья Ошуркевич, заведующая лабораторией Брестской областной станции переливания крови, не скрывает радости. Первый же пациент, который перенес инфекцию, пришел добровольно, а анализ выявил полное наличие антител. Это, говорит специалист, большая удача.Забирать плазму крови у пациентов, поправившихся после заражения коронавирусом, в Брестской области начали несколько позже, чем в других регионах. Здесь эпидемиологическая ситуация более благоприятная. Невидимый противник атаковал юго-запад позднее, поэтому первые поправившиеся появились в середине марта. А на выработку антител нужно не менее 15 суток. Вот и решили, говорит заведующая отделением станции Оксана Желенговская, начать с мая:Плазма, говорят специалисты станции, не вакцина или основное средство лечения, но важный дополнительный способ, который применяется по назначению лечащего врача либо консилиума.В лабораториях станции кипит работа. В одних помещениях кровь забирают у доноров. Далее идет ее переработка. В год здесь заготавливают свыше 13 тысяч литров цельной крови и свыше 6 тысяч литров плазмы. Несмотря на изменившуюся ситуацию, продолжает Оксана Желенговская, плановую сдачу никто не отменял:Сегодня на станции принимали первого донора. К сожалению, девушка, сама будущий медик, наотрез отказалась общаться с прессой. «Спасибо» недобросовестным коллегам-журналистам и диванным комментаторам. Первые переврали ее историю, вторые затравили в интернете. А она выздоровела. И сделала отважный шаг. Виртуальным «умникам» предлагаю выйти с форумов и пойти за ней. Кровь можно сдать и обычную. Здесь, на станции, рады всем.И сразу совет. Перед сдачей выпить как можно больше жидкости. Постараться расслабиться. Прежде, чем допустить донора к забору, специалисты тщательно проверяют его здоровье, медицинскую карточку, анализы. Сама процедура длится чуть более получаса, а перед ней Оксана Желенговская рассказывает донору-первопроходцу о том, как она будет проходить:Развернутый клинический анализ берут в еще одной лаборатории станции. Фельдшер-лаборант Тамара Чабурко сегодня приняла около 70 человек. Говорит, люди идут охотно. Все понимают, что беду можно победить только вместе. К слову, число тех, кто сдает кровь на безвозмездной основе, растет. Совсем недавно это было 40% от общего числа доноров, которые проходят через станцию. С учетом нынешней ситуации их число, уверены здесь, будет расти. И надеются, что большинство придет не ради денег, а по идейным соображениям.Брестская областная станция переливания крови работает под руководством управления по здравоохранению облисполкома и РНПЦ трансфизиологии медицинских биотехнологий, а так же в тесном контакте с руководством и сотрудниками областного центра гигиены и общественного здоровья. Главврач станции, Марина Осоприлко, подчеркивает, только благодаря совместной работе и тесному взаимодействию можно добиться результатов.***По всем вопросам сдачи крови жители Бреста, Брестского района и районов, с ним граничащих, могут обращаться по телефонам: +375-162-28-53-81 и +375-162-97-73-37.Фото и видео: автора