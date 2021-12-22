В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы

Строительство четырехэтажного здания началось в прошлом году. Площадь пристройки составила около 9 тысяч квадратных метров. Объект примыкает к основному зданию больницы, в нем размещается 140 коек. Сметная стоимость строительства – почти 40 млн рублей.





В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. Дмитрий Пиневич отметил, что охрана материнства и детства является визитной карточкой системы здравоохранения Беларуси:

– В Брестской детской областной больнице оказание медицинской помощи осуществляется на самом высоком уровне. Новый корпус будет крайне востребован для лечения детей из всех районов области. Оборудование для диагностики и оказания интенсивной медицинской помощи соответствует всем необходимым требованиям.





На первом этаже располагается отделение анестезиологии и реанимации, рассчитанное на 12 коек со всем необходимым для оказания помощи детям в экстренных и неотложных случаях. Второй этаж полностью занимает педиатрическое отделение для новорожденных и недоношенных детей. На третьем – отделение для лечения детей до года с паллиативными койками. На четвертом этаже педиатрическое отделение № 1 для детей с кардиоревматологической, гематологической и нефрологической патологией. В корпусе также размещен кабинет магнитно-резонансной томографии (МРТ) для проведения исследований детям всех возрастов, в том числе и с использованием наркозно-дыхательной аппаратуры.





Главный врач детской областной больницы Сергей Ковшик пояснил, что пристройка позволит разгрузить основной фонд больницы, в которой сейчас 417 коек. Также в следующем году планируется начать работы по реконструкции лечебного корпуса детской областной больницы.

Учреждение здравоохранения «Брестская детская областная больница» предоставляет детям специализированную и высококвалифицированную медицинскую помощь, оказывает консультативно-методическую помощь медицинским учреждениям области. В больнице развернуто 417 коек, организовано 11 отделений, где оказание помощи осуществляется по 17 профилям. В учреждении работают 744 сотрудника (120 врачей, 13 врачей-интернов, 300 средних медицинских работника, 311 прочего персонала).



