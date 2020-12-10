В Бресте 180 человек и 15 единиц техники задействованы в борьбе с гололедом, пишет БЕЛТА.
– В связи со сложными погодными условиями коммунальные службы проводят антигололедные мероприятия. С 6:00 15 машин обрабатывают проезжую часть песко-соляной смесью. В первую очередь техника проходит по наиболее опасным и сложным участкам – путепроводам, мостам, магистральным улицам. Тротуары посыпают 120 дворников, дополнительно привлечены к этой работе 60 человек из участка по озеленению. При необходимости предусмотрен круглосуточный график работы. В целом ситуация контролируемая, – рассказали в городском ЖКХ.
В четверг, 10 декабря, в Бресте ожидается снег. На очистку улиц готовы выйти 32 машины. Если осадки выпадут в больших количествах и названные резервы не смогут справиться с объемом работ, для очистки будет использоваться дополнительная техника.
ГАИ рекомендует водителям в гололед быть особенно внимательными и осторожными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, перекрестков, дворовых территорий, выбирать безопасную скорость движения. Пешеходам также стоит аккуратно и не спеша переходить дорогу.
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В Бресте на борьбу с гололедом направлены 180 человек и 15 единиц техники
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