В Бресте на борьбу с гололедом направлены 180 человек и 15 единиц техники

– рассказали в городском ЖКХ.В четверг, 10 декабря, в Бресте ожидается снег. На очистку улиц готовы выйти 32 машины. Если осадки выпадут в больших количествах и названные резервы не смогут справиться с объемом работ, для очистки будет использоваться дополнительная техника.ГАИ рекомендует водителям в гололед быть особенно внимательными и осторожными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, перекрестков, дворовых территорий, выбирать безопасную скорость движения. Пешеходам также стоит аккуратно и не спеша переходить дорогу.