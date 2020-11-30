В Бресте монтируют главную городскую елку

А с завтрашнего дня, 1 декабря, на улице Гоголя откроются новогодние ярмарки. В этом году здесь появился новый интересный арт-объект – стилизованный домик-подворье Бабы-Яги, который брестчане и гости города смогут использовать в качестве фотозоны.Фото Брестского городского исполнительного комитета