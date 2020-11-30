Сегодня в Бресте на площади Ленина начали монтировать главную городскую елку. Вскоре здесь появятся и праздничные декорации. В телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук написал: «Уже в скором времени можно будет увидеть все это (и не только) в единой композиции на площади Ленина».
А с завтрашнего дня, 1 декабря, на улице Гоголя откроются новогодние ярмарки. В этом году здесь появился новый интересный арт-объект – стилизованный домик-подворье Бабы-Яги, который брестчане и гости города смогут использовать в качестве фотозоны.
Фото Брестского городского исполнительного комитета
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В Бресте монтируют главную городскую елку
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