В Бресте могут появиться улицы имени митрополита Филарета и Михаила Иоффе

В областном центре может появиться улица имени митрополита Филарета. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале председатель горисполкома Александр Рогачук.
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Мэр Бреста обратился к горожанам:
- Я уже неоднократно писал, что к теме наименования (переименования) улиц мы подходим основательно и скрупулезно, учитываем многие мнения и аспекты. В настоящее время, основываясь на многочисленных обращениях в горисполком, плотно занимаемся вопросом придания улицам города Бреста знаковых имен - Митрополита Филарета и Михаила Иоффе. Эти личности известны всем нашим жителям. Прорабатывается вариант не только названия улиц в строящихся микрорайонах, но также переименования существующих в центре города. Для нас важно услышать как можно больше мнений и предложений. Можете присылать свои письма на электронную почту Брестского горисполкома, - написал он.
После сообщения Рогачук разместил голосование. Он попросил брестчан ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы в городе появилась улица Митрополита Филарета и Михаила Иоффе. Так, 36% пользователей поддержали эту идею, 4% проголосовали только за появление улицы имени Филарета, 29% - только Иоффе и 31% не согласны с предложением.
Фото из архива БЕЛТА