Инцидент произошел субботним вечером в Бресте. В милицию позвонила психолог и сообщила, что 14-летний подросток намерен совершить суицид. Информация об этом была передана ближайшему наряду ППСМ Московского РУВД. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Спустя 3 минуты патрульные прибыли по указанному адресу. С ними была психолог, которая сообщила о намерении суицида. Она на протяжении всего пути разговаривала со школьницей по телефону. Психолог позвонила в домофон, однако ребенок не хотел открывать. Женщине все же удалось убедить впустить их в подъезд. Дверь в квартиру милиции пришлось вскрыть, так как девочка сама ее не открыла. Милиционеры увидели ребенка в состоянии шока с порезами на руках. До прибытия медработников правоохранители оказали подростку первую медицинскую помощь. Мама девочки была на работе. Она прибежала домой после приезда милиции.
В УВД Брестского облисполкома напоминают родителям: у детей начались летние каникулы. Большая просьба – обратить внимание на то, чем заняты дети, стараться быть в курсе их нахождения и мониторить соцсети.
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В Бресте милиция предотвратила суицид 14-летней школьницы
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