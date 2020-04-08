В Бресте и Мозыре состоятся первые матчи 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу

На ОСК «Брестский». Фото:

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В чемпионате «Славия» смогла победить БАТЭ. Как будет в Кубке? Фото:

fcslavia.by

Более звучную вывеску, безусловно, имеет поединок в Бресте. Во-первых, здесь сойдутся команды, которые по итогам прошлого чемпионата финишировали на первом и третьем местах соответственно. А во-вторых, с 2017 года никто другой, кроме брестчан и солигорчан, Кубок не выигрывал. Перцу противостоянию в городе над Бугом, безусловно, добавляет и не самый удачный старт этих команд в нынешнем ЧБ. «Динамо» вымучило победу над «Слуцком» (1:0) и потеряло очки в играх против «Смолевичей» (1:1) и «Славии» (1:2). А «Шахтер» победил «Городею» (2:0), но не сумел обыграть «Торпедо-БелАЗ» (0:1) и «Неман» (0:0). Обоим клубам нужна реабилитация в Кубке — и это обещает классное зрелище.От соперничества «Славии» и БАТЭ многие не ждут такой же непримиримой борьбы, как от противостояния «Динамо» и «Шахтера». И, пожалуй, зря. Борисовчане со скрипом начали чемпионат, сумев набрать первые очки только в третьем туре в игре против «Руха» (1:0), а до этого потерпев поражения от РЦОР-БГУ (1:3) и все той же «Славии» (1:2). А мозыряне на разгоне сезона, наоборот, куда больше радуют своих поклонников, чем огорчают. Помимо победы над БАТЭ они добились виктории и в поединке с еще одним топ-соперником — брестским «Динамо» (2:1). Да и единственный проигранный матч против «Слуцка» (1:3) стал скорее досадным недоразумением, чем подтверждением какой-либо закономерности. Игру мозыряне и в этом матче показали весьма добротную, но их подкосило обилие спорных решений судьи, который назначил в ворота «Славии» сразу четыре (!) пенальти.Ответные матчи в обеих парах запланированы на 29 апреля. Финал Кубка страны должен пройти 24 мая.