Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+18 oC
USD: 2.55
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Бресте и Мозыре состоятся первые матчи 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу

В Бресте и Мозыре состоятся первые матчи 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу

Только в воскресенье закрылся третий тур чемпионата, а уже сегодня на повестке дня — матчи футбольного Кубка Беларуси. Вечером состоятся первые полуфинальные встречи «Динамо» (Брест) — «Шахтер» и «Славия» — БАТЭ.

На ОСК «Брестский». Фото: vk.com/dynamobrest 

Более звучную вывеску, безусловно, имеет поединок в Бресте. Во-первых, здесь сойдутся команды, которые по итогам прошлого чемпионата финишировали на первом и третьем местах соответственно. А во-вторых, с 2017 года никто другой, кроме брестчан и солигорчан, Кубок не выигрывал. Перцу противостоянию в городе над Бугом, безусловно, добавляет и не самый удачный старт этих команд в нынешнем ЧБ. «Динамо» вымучило победу над «Слуцком» (1:0) и потеряло очки в играх против «Смолевичей» (1:1) и «Славии» (1:2). А «Шахтер» победил «Городею» (2:0), но не сумел обыграть «Торпедо-БелАЗ» (0:1) и «Неман» (0:0). Обоим клубам нужна реабилитация в Кубке — и это обещает классное зрелище.

В чемпионате «Славия» смогла победить БАТЭ. Как будет в Кубке? Фото: fcslavia.by

От соперничества «Славии» и БАТЭ многие не ждут такой же непримиримой борьбы, как от противостояния «Динамо» и «Шахтера». И, пожалуй, зря. Борисовчане со скрипом начали чемпионат, сумев набрать первые очки только в третьем туре в игре против «Руха» (1:0), а до этого потерпев поражения от РЦОР-БГУ (1:3) и все той же «Славии» (1:2). А мозыряне на разгоне сезона, наоборот, куда больше радуют своих поклонников, чем огорчают. Помимо победы над БАТЭ они добились виктории и в поединке с еще одним топ-соперником — брестским «Динамо» (2:1). Да и единственный проигранный матч против «Слуцка» (1:3) стал скорее досадным недоразумением, чем подтверждением какой-либо закономерности. Игру мозыряне и в этом матче показали весьма добротную, но их подкосило обилие спорных решений судьи, который назначил в ворота «Славии» сразу четыре (!) пенальти.

Ответные матчи в обеих парах запланированы на 29 апреля. Финал Кубка страны должен пройти 24 мая.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Назван Всемирный автомобиль 2020 года
МЧС готово помогать медикам в борьбе с коронавирусом
Бизнес показывает пример поддержки медработников Минской области
Минобразования рекомендует выпускникам вместо запуска воздушных шаров посадить цветы и деревья
Министр по чрезвычайным ситуациям: «Центр безопасности» может заработать в Минске уже в этом году
В Климовичах столкнулось два Volkswagen. Пассажирку деблокировали спасатели
В Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка, посвященная освобождению узников Бухенвальда
Минчанин оплачивал покупки в интернете картами иностранцев
Караник: Важно не допустить лавинообразного распространения коронавируса
Литвин: заметно обострилась политика памяти
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
От какого слова «независимая аналитика»
В Беларуси увеличили лимит по бесконтактным картам, которым можно воспользоваться без ПИН-кода
Почти 50 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Беларуси
Президент обсудил с министром по чрезвычайным ситуациям пожароопасную обстановку в стране
Депутаты рассмотрели новую редакцию закона о здравоохранении
Ситуация с коронавирусом в Беларуси остается контролируемой
В Пинском районе поддержали бизнес снижением арендной платы
Данилович: победа в Великой Отечественной войне имеет огромное значение для белорусской государственности
В пятницу в Беларуси от -2 до +13, в воскресенье снова потеплеет до +18
Власти Швейцарии приступили к ослаблению карантина
АвтоВАЗ возобновит сборку автомобилей
мнение
Всеволод ШИМОВ
Евросоюз: мигрантам здесь не рады
Авторы
СКАНИРУЙТЕ