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  2. В Бресте двое мужчин распространяли листовки с информацией о сотруднике милиции и судье

В Бресте двое мужчин распространяли листовки с информацией о сотруднике милиции и судье

Сотрудники Ленинского РОВД Бреста с поличным задержали двух жителей областного центра, которые расклеивали листовки, порочащие честь и достоинство сотрудника милиции и судьи. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

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Насмотревшись интернет-источников, один из «напарников», 32-летний безработный брестчанин, за собственные средства в полиграфстудии изготовил 100 листовок. Текст он позаимствовал в одном из Telegram-каналов.

Во время беседы с сотрудниками милиции ночные «активисты» даже не смогли вспомнить данные тех людей, которые были указаны в листовках.

К слову, инициатор акции не впервые преступает закон. Он уже 13 раз привлекался за нарушение административного законодательства, в том числе за хулиганство, распитие спиртных напитков и грубое нарушение правил дорожного движения.

Задержанные признали свою вину и раскаялись. Сейчас они находятся в ИВС. В отношении каждого их них составлен протокол об административном правонарушении за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов.
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