УДФР КГК по Брестской области совместно с Комитетом государственного контроля и прокуратурой выявили факты выплаты заработной платы в конвертах. В поле зрения попала директор одного из предприятий Бреста, которое торгует одеждой и товарами повседневного спроса. Официальный представитель УДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области Валерий Велесницкий рассказал:
Фото носит иллюстративный характер
–На протяжении 2020 года на работу в ООО оформляли работников на 0,25 ставки, хотя фактически они работали на полную ставку весь день. При этом основная часть заработной платы работникам выплачивалась наличными денежными средствами без отражения в бухгалтерском учете общества и, соответственно, без уплаты обязательных страховых взносов в ФСЗН. Кроме этого, директор предоставляла в Брестское областное управление ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь недостоверные сведения о суммах фактически выплаченной заработной платы работникам ООО для внесения в соответствующую отчетность ФСЗН. В результате чего уклонилась от уплаты страховых взносов в бюджет, чем причинила ущерб государству в значительном размере – в сумме свыше 6,2 тысячи рублей. По данному факту прокуратурой Брестской области в отношении директора возбуждено уголовное дело.
Предварительное следствие по данному уголовному делу проводится управлением Следственного комитета по Брестской области.
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В Бресте директор предприятия выплачивала заработную плату в конвертах
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