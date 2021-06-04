В поле зрения финансовой милиции Брестской области попало предприятие, которое занимается производством и реализацией хлебобулочных изделий на территории Брестской области. Проверив предприятие, были выявлены махинации. Официальный представитель управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области Валерий Велесницкий рассказал:
– Директор ООО во избежание перехода на общую систему налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость и налога на прибыль не только сокрыл часть выручки, но и зарегистрировал взаимозависимое, подконтрольное ему предприятие, которое работало по упрощенной системе налогообложения без производственной необходимости. Это позволило головному предприятию использовать преимущества специального режима налогообложения при отсутствии законных оснований и тем самым уклониться от уплаты налогов в крупном размере – в сумме свыше 74 тысяч рублей.
По данному факту Брестским МРО управления Следственного комитета по Брестской области в отношении директора головного предприятия возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Проводится предварительное следствие.
Фото: БЕЛТА
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В Бресте директор частного предприятия по производству хлебобулочных изделий недоплатил государству свыше 74 тысяч налогов
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