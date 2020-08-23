Сегодня на площади Церемониалов в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» прошла церемония открытия конкурсов Армейских международных игр, проводимых в Беларуси. В соревнованиях участвуют военнослужащие из семи стран: Беларуси, Армении, Вьетнама, России, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.
На военных полигонах нашей страны в период с 23 августа по 5 сентября проводятся три конкурса: «Снайперский рубеж» – соревнование снайперов, «Полярная звезда» – соревнования подразделений специального назначения и «Уверенный прием» – соревнование подразделений связи.
Во время Армейских международных игр запланировано проведение 30 международных конкурсов на территории пяти государств - Азербайджана, Армении, Беларуси, России и Узбекистана. Две недели 156 команд из 32 стран будут показывать свое мастерство. Белорусские военнослужащие примут участие в 22 конкурсах.
Фото: Павел БОГУШ
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В Бресте дан старт конкурсу АрМИ-2020
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