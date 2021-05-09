В Бресте чествовали ветеранов

Так молодежь города совместно с представителями Брестского городского исполнительного комитета и оркестром 38-й Брестской отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады организовали музыкальное поздравление с наступающим Днем Победы для ветерана Великой Отечественной войны Нины Ивановской. В ее дворе звучали звуки оркестра и баяна, а также аплодисменты многочисленных присутствующих. В знак бесконечной благодарности и признательности женщине были вручены цветы и подарки., – отметилаНе остался без внимания, цветов и подарков девяностосемилетний Константин Кругликов. Ветеран в неполные 18 лет попал в партизанский отряд, в рядах Красной Армии – с июня 1943 года. Войну закончил рядовым взвода полковой разведки в Восточной Пруссии. Награжден многочисленными орденами, медалями и знаками отличия.Несмотря на свой почтенный возраст, Константин Максимович до сих пор в строю и занимается общественной деятельностью., – поделился первый секретарь ОК ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк.Фото: ОК ОО «БРСМ»