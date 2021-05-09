В преддверии Дня Великой Победы в Бресте чествовали ветеранов Великой Отечественной войны.
Так молодежь города совместно с представителями Брестского городского исполнительного комитета и оркестром 38-й Брестской отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады организовали музыкальное поздравление с наступающим Днем Победы для ветерана Великой Отечественной войны Нины Ивановской. В ее дворе звучали звуки оркестра и баяна, а также аплодисменты многочисленных присутствующих. В знак бесконечной благодарности и признательности женщине были вручены цветы и подарки.
– Великая Отечественная война затронула каждую третью семью, и те трагические события остались в памяти ветеранов. Наша главная задача – чтить и заботиться о своих героях. И делать это не только 9 Мая. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась победа. Не устанем благодарить вас и желать благополучия и долгоденствия. Будьте здоровы и крепки. Благодаря вам мы живем и строим будущее на свободной земле, – отметила ведущий специалист Брестского горисполкома Юлия Рогащук.
Не остался без внимания, цветов и подарков девяностосемилетний Константин Кругликов. Ветеран в неполные 18 лет попал в партизанский отряд, в рядах Красной Армии – с июня 1943 года. Войну закончил рядовым взвода полковой разведки в Восточной Пруссии. Награжден многочисленными орденами, медалями и знаками отличия.
Несмотря на свой почтенный возраст, Константин Максимович до сих пор в строю и занимается общественной деятельностью.
– Союз молодежи Брестчины не забывает посещать ветеранов как перед 9 Мая, так и в течении года оказывает им адресную помощь. Это лишь маленькая доля того, чего они заслужили, подарив нам то, что мы имеем сейчас, – поделился первый секретарь ОК ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк.
Фото: ОК ОО «БРСМ»
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В Бресте чествовали ветеранов
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