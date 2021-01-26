В Брест пришел циклон «Ларс»

К большому количеству снежных осадков в городе над Бугом стали готовиться заранее. Благодаря этому заторов на дорогах удалось избежать.– сообщил заместитель генерального директора КУМПП «Брестское городское ЖКХ» Сергей Жуков.По информации Брестоблгидромета, в городе над Бугом выпало 18 мм осадков, что составляет полторы декадные нормы.– рассказала начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией Брестоблгидромета Светлана Жогальская.