Южный циклон «Ларс» добрался до Бреста и принес с собой порывистый ветер, сильный снег и метели. Непогода в областном центре будет преобладать и в ближайшие дни.
К большому количеству снежных осадков в городе над Бугом стали готовиться заранее. Благодаря этому заторов на дорогах удалось избежать.
– На уборке городских улиц со вчерашнего вечера трудятся 26 пескоразбрасывателей, 9 тракторов, 15 погрузчиков и 4 грейдера. Тротуары и дворовые территории очищают около 450 дворников. Деревья, упавшие на проезжую часть и тротуары, оперативно убраны. Проблем для движения транспорта и пешеходов не наблюдается. Работа по очистке города будет продолжаться и далее, – сообщил заместитель генерального директора КУМПП «Брестское городское ЖКХ» Сергей Жуков.
По информации Брестоблгидромета, в городе над Бугом выпало 18 мм осадков, что составляет полторы декадные нормы.
– За прошедшие сутки выпало от 70 до 135% декадной нормы осадков. По крайнему западу региона выпало 18–21 мм осадков – это чуть более полуторной декадной нормы. Толщина снежного покрова в Бресте на девять часов утра составляла 21 сантиметр. В ближайшее время погода мало изменится. Прогнозируются местами сильные метели и порывы ветра. Температура ночью опустится от 0 до -5, а днем, 27 января, термометр покажет до двух тепла, – рассказала начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией Брестоблгидромета Светлана Жогальская.
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В Брест пришел циклон «Ларс»
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Фото: Павел БОГУШ