Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
Как отметили в ведомстве, прибывший в Брест эшелон будет участвовать в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021».
Заместитель командира воинской части Сергей Кобров рассказал подробности: «Приехали с хорошим настроением, добрались в течение суток. Проблем в ходе переезда не было. Встретили нас с оркестром, нам очень приятно. Была оказана помощь в организации разгрузки нашей техники. Я рад, что прибыл на землю Республики Беларусь со своим личным составом для участия в учениях. Наше подразделение регулярно участвует в крупных стратегических учениях».
Сергей Кобров добавил: «Ближайшая наша задача – без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря».
На железнодорожную станцию Полонка также для подготовки и дальнейшего участия в учении прибыл воинский эшелон с российскими военнослужащими и техникой.
Напомним, что учение «Запад-2021» пройдет на полигонах Беларуси и России с 10 по 16 сентября.
Фото: «Ваяр»
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«Запад-2021»: на учения в Брест прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой РФ
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