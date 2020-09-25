У 15-летней жительницы деревни около Сан-Паулу из глаз стали течь кровавые слезы – медики не могут установить диагноз уже неделю, пишет РИА "Новости".
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На самом деле науке уже известен синдром выделения крови из глаз. Его называют гемоларкией. Эта болезнь может появиться и исчезнуть внезапно, так что до постановки окончательного диагноза или лечения дело может и не дойти, уточняет портал UOL.
Также кровь из глаз может выделяться из-за проблем с ее свертываемостью или гормонами, инфекции, высокого давления.
Известно, что, хоть бразильянка и плачет кровавыми слезами, боли она при этом не чувствует. Впрочем, ее родители все равно напуганы и хотят скорее узнать диагноз.
Фото: pixabay.com
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В Бразилии врачи не могут понять, почему девушка плачет кровавыми слезами
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